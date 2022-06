Spitzenreiter Lorsch siegt 9:0

Bergstraße. Klar mit 1:8 unterlagen die Herren des TCO Lorsch beim souveränen Tabellenführer der Tennis-Verbandsliga, RW Sprendlingen II: Den einzigen Punkt für die Gäste holte Alexander Fluck mit 10:8 im Match-Tiebreak. In den anderen fünf Einzeln gewannen die Lorscher gerade mal insgesamt sechs Spiele.

Damen Gruppenliga: TCO Lorsch – GW Walldorf 9:0. Spitzenreiter Lorsch machte kurzen Prozess, gewann die Einzel durch Lisa Rauch, Lola Stilp, Antonia Jabi, Rebecca Kunstmann, Miriam Stützer und Nora Kondella ebenso klar in zwei Sätzen wie die Doppel durch die Paarungen Rauch/Jabi, Stilp/Kunstmann und Stützer/Kondella.

Damen Gruppenliga: TC Bensheim – Rückhand Roßdorf 7:2. Die Bensheimerinnen untermauerten Platz zwei durch diesen Sieg, der trotz einiger knapper Matches schon nach den Einzeln feststand. Emely Metz gewann das Spitzeneinzel 6:4, 7:5, Emely Wiepcke an Punkt drei 6:4, 4:6, 10:7, Emilia Marocco an vier 7:6, 7:6. Klare Zweisatzsiege feierten Hanna Mescher und Rahel Achten, den einzigen Punkt gab Paula Rauch an zwei mit 6:10 im Match-Tiebreak ab. In den Doppeln punkteten Rauch/Wiepcke (6:2, 4:6, 10:6) und Mescher/Achten (6:4, 6:4).

Herren Gruppenliga: TC Heppenheim – TC G.-Zimmern. Weiter an der Tabellenspitze stehen die Herren des TCH. 12:0 Punkte lautet die Bilanz zwei Spieltage vor Rundenende. Die Aufstiegsfrage dürfte im nächsten Spiel am 10. Juli beim Zweiten RW Groß-Gerau (8:2 Punkte) beantwortet werden. Es spielten Bradley Eidenmüller, Janis Wollenburg, Dominic Eidenmüller, Oliver Gazzo, Benny Schalthöfer 6:0, 6:0, Tobias Wimmer und im Doppel David Weimar. red