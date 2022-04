Spitzenplätze für Bensheimer Paar

Bensheim. Sehr erfolgreich ging das Bensheimer Paar Ralf und Ina Fabian beim 39. Internationalen Bodensee-Tanzfest an den Start. Nach Rang fünf im Finale beim Wettbewerb Senioren II C Latein setzten sie sich tags darauf gleich bei Senioren III C Latein mit einem ersten Platz in allen vier Tänzen durch, wurden dann bei Senioren II C sogar Zweiter und krönten das Wochenende mit Rang eins in der nächsthöheren Klasse Senioren III B, denn in allen Tänzen. Ihre Erfolgsserie setzte das Ehepaar beim Turnier des TSC Crucenia Bad Kreuznach fort. Nach Rang eins in ihrer Senioren III C Standard waren sie dann mit Platz drei bei Senioren II C Standard sowie Rang fünf in der nächsthöheren Klasse Senioren III B Standard sehr zufrieden. red/Bild: Fabian

