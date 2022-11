Spitzenkampf in Fahrenbach

Ringen. Der SV Fahrenbach hat vier Kampftage vor Schluss noch die theoretische Möglichkeit auf die Meisterschaft in der Ringer-Oberliga. Vor dem Spitzenkampf am heutigen Samstag (20 Uhr) zu Hause gegen den souveränen und verlustpunktfreien Tabellenführer TSV Gailbach ordnet Trainer Frank Münzenberger die Chancen aber realistisch ein: „Wir haben bereits vier Minuspunkte. Selbst wenn wir gewinnen, haben wir noch einen schweren Kampf gegen Schaafheim, und Gailbach müsste Punkte abgeben – wovon ich nicht ausgehe.“ Gleichwohl wollen die Fahrenbacher mit ihrer besten Mannschaft alles dransetzen, damit die Gailbacher nicht schon heute den Aufstieg in die 2. Liga feiern können. beg

