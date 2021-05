Spielverderber mit der Torjägerkanone

Darmstadt. Der SV Darmstadt 98 hat eine furiose Aufholjagd in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem 3:2 (0:1) im Saisonfinale bei Holstein Kiel gekrönt. Dem Ex-Club von Lilien-Trainer Markus Anfang wurde dadurch der direkte Aufstieg in die Bundesliga verdorben und zugleich die beste jemals von den Hessen in Liga zwei gespielte Rückrunde vollendet. „Wir haben eine sensationelle Rückrunde gespielt, die so auch bitter nötig war. Im Fußball geht es oft sehr schnell“, sagte Torwart Marcel Schuhen.

Dursun mit der Torjägerkanone. © dpa

Die erste Saisonhälfte hatten die Darmstädter mit 18 Punkten auf Rang 14 in der Abstiegszone beendet, am Ende wurden sie mit 51 Zählern Tabellensiebter. Profitiert hat vom sportlichen Aufschwung auch Serdar Dursun, der mit 27 Treffern Torschützenkönig des Fußball-Unterhauses wurde.

„Unsere Mannschaft ist wirklich stark. Seit März sieht man, was für gute Jungs im Team stecken. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft“, sagte der scheidende Stürmer. „Wenn ich die Torjägerkanone ansehe, bekomme ich Gänsehaut. Es ist Wahnsinn.“ Als er vor fünf Jahren wieder nach Deutschland gekommen sei, habe er immer daran geglaubt: „Da steckt viel Arbeit, Fleiß und Glaube dahinter.“ Dursun bedankte sich auch bei seinen Teamkollegen: „Ohne euch alle hätte ich diese Auszeichnung nie erhalten.“

Im letzten Saisonspiel kamen die Lilien nach einem Rückstand stark zurück und drehten die Partie. Es war der der fünfte Sieg in Serie. Janni Serra (18.) brachte die von 1000 rund um das Stadion postierten Fans unterstützten Gastgeber zwar mit seinem 13. Saisontreffer in Führung. Doch Dursun (51./58.) mit seinen Toren Nummer 26 und 27 und Immanuel Höhn (75.) machten den Darmstädter Dreier perfekt. Der Anschlusstreffer von Fin Bartels (88.) kam für Kiel zu spät.

Für Darmstadts Chefcoach war das letzte Saisonspiel in Kiel, wo er von 2016 bis 2018 tätig war, ein Balanceakt der Gefühle. „Ich freue mich riesig für die Mannschaft und Serdar, dass wir es geschafft haben, den Torschützenkönig zu stellen“, sagte Anfang. „Dennoch ist es aufgrund meiner Vergangenheit in Kiel eine emotional sehr schwierige Situation für mich.“ Die „Störche“ können den erstmaligen Sprung ins Oberhaus nur noch über die Relegation am Mittwoch und am Samstag gegen den Bundesliga-Drittletzten 1. FC Köln schaffen. dpa