Spiele abgesagt, aber Training geht weiter

Frankfurt/Bergstraße. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Corona-Pandemie hat das Präsidium des Hessischen Basketball-Verbandes eine Unterbrechung des Jugend- und Seniorenspielbetriebs der Saison 2021/22 von der Kreis- bis zur Oberliga ab dem 10. Dezember bis 14. Januar 2022 beschlossen.

Die Pause von fünf Wochen bezieht sich ausschließlich auf den Wettkampfbetrieb und soll die Kontaktzahlen der Aktiven und der am Spielbetrieb Beteiligten deutlich reduzieren, um dagegen den Trainingsbetrieb aufrecht erhalten zu können. Das Training kann und soll unter der strikten Einhaltung der 2G-Regelung weitergeführt werden.

Das Präsidium des Hessischen Basketball-Verbandes ruft zudem alle Aktiven, Trainer und Schiedsrichter sowie alle Vereinsmitglieder dazu auf, sich impfen beziehungsweise „boostern“ zu lassen und im eigenen Umfeld dafür zu werben. Nur mit diesen Maßnahmen sei zukünftig ein Spiel- und Wettkampfbetrieb sicherzustellen. In einer Mitteilung des Präsidiums heißt es abschließen: „Wir sind zuversichtlich, dass zumindest der Trainingsbetrieb in der kommenden Zeit weitergeführt werden kann und wir im Januar wieder in den Spielbetrieb einsteigen können.“

VfL noch zweimal auswärts

Für die Regionalliga-Basketballer des VfL Bensheim stehen in diesem Jahr noch zwei Begegnungen auf dem Programm: am Samstag das Hessenderby beim TV Langen sowie am kommenden Mittwoch das Nachholspiel beim 1. FC Kaiserslautern. Am 18. Dezember wäre das Heimspiel gegen den TV Idstein drangewesen, die Mittelhessen haben aber ihr Team zurückgezogen. red

