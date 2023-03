Spielausfälle in Winterkasten und Gronau

Bergstraße. Gleich zu drei Spielausfällen kommt es am heutigen Sonntagnachmittag in den Bergsträßer Fußballklassen: Während die A-Liga-Partie des SV Winterkasten gegen den FC 07 Bensheim II und das B-Ligaheimspiel der SG Gronau gegen die SG Hammelbach aufgrund unbespielbarer Rasenplätze ausfallen, kommt der SC Olympia Lorsch II in der Kreisliga C laut Klassenleiter Reiner Held zu drei kampflosen Punkten, weil der gastgebende FV Biblis II aufgrund personeller Probleme kurzfristig als SCO-Gegner absagte.

