Spielausfälle in Fehlheim und Gronau

Bensheim. Die ergiebigen Regenfälle haben den Fußball-Rasenplätzenso so sehr zugesetzt, dass die Heimspiele des VfR Fehlheim, sowohl in der Verbands- (gegenFFV Sportfr. Frankfurt) als auch in der A-Liga (gegen Nordheim/Wattenheim) sowie des B-Ligisten SG Gronau (gegen SV Kirschhausen) buchstäblich am Sonntagnachmittag ins Wasser fallen. Dagegen ist man bei der SG Lautern (ebenfalls Naturrasen) gewillt, das Derby gegen den TSV Gadernheim stattfinden zu lassen.

