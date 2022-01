Spielabsagen für Zwingenberg, Heppenheim und Gadernheim

Auch für dieses Wochenende wurden vereinzelt Handballspiele in der Region vom Spielplan abgesetzt. Am Donnerstagabend erreichte die Landesliga-Handballerinnen des TuS Zwingenberg die Nachricht, dass es einen Corona-Fall beim Gegner TV Kirchzell gibt und das für Sonntag terminierte Heimspiel ausfallen muss, ebenso wie das A-Liga-Spiel der TuS-Zweiten in Roßdorf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Heppenheim wurde gestern nach weiteren positiven Corona-Tests beim SV Erbach kurzfristig das Derby zwischen dem SVE und dem HC VfL sowie das Heimspiel der SVE-Zweiten gestrichen. Bereits am Donnerstag sagte Frauen-Bezirksoberligist SV Erbach sein Heimspiel gegen die HSG Fürth/Krumbach ab.

In der B-Liga der Frauen ist der TSV Gadernheim betroffen: Dessen Gegner TV Trebur hat kurzfristig abgesagt. „Ein neuer Termin wird kurzfristig bekanntgegeben“, erklärt Abteilungsleiterin Simone Emmerich.

Am Freitagmittag hat schließlich der HC VfL Heppenheim erfahren, dass seine A-Liga-Partie bei der HSG Bieberau-Modau III abgesagt wurde. VfL-Trainer Simon Meier geht davon aus, dass die Wertung zu Gunsten seiner Mannschaft erfolgt. met

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2