Spielabsagen bei Olympia Lorsch und in Rodau

Fußball. Die Corona-Pandemie und auch Spielermangel haben das Fußballgeschehen am heutigen Snntag (27.) im Kreis Bergstraße mitgeprägt. Besonders betroffen ist die Kreisoberliga. Hier ist das geplante Programm von acht auf lediglich vier Spiele zusammengeschrumpft.

Der SSV Reichenbach sah sich nicht in der Lage, eine spielfähige Mannschaft für die Partie bei der SG Odin Wald-Michelbach zu stellen. Die Partie wird mit 3:0 Toren für die Wald-Michelbacher gewertet. Corona-Infektionen sind dagegen der Grund, dass die Partien Olympia Lorsch - VfL Birkenau und SG Unter-Abtsteinach – Eintracht Wald-Michelbach II (neu: 5. April) verschoben wurden. Bereits vorab hatten sich der FC Starkenburgia Heppenheim und die Tvgg Lorsch geeinigt, nict am Sonntag, sondern am Donnerstag (31.) gegeneinander zu spielen.

Ebenfalls wegen Covid19-Fällen sind die Begegnungen SC Rodau - SV Lindenfels (A-Liga, Nachholtermin 12. April), SV Affolterbach – FSG Riedrode II und TSV Weiher – Tvgg Lorsch II (beide B-Liga) abgesagt worden.