Spanier Jesus Gil Manzano pfeift Eintracht Frankfurts Europa-League-Rückspiel

Frankfurt. Der Spanier Jesus Gil Manzano wird das Europa-League-Rückspiel von Eintracht Frankfurt gegen West Ham United leiten. Die Ansetzung des 38 Jahre alten Unparteiischen für das Halbfinale am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL) gab die Europäische Fußball-Union UEFA am Dienstag bekannt. Gil Manzano hat in der laufenden Champions-League-Saison fünf Partien gepfiffen, darunter ein Gruppenspiel von Borussia Dortmund bei Ajax Amsterdam sowie ein Viertelfinale des FC Liverpool bei Benfica Lissabon. Frankfurt reicht nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel in London vor eigenem Publikum bereits ein Remis zum Finaleinzug.

