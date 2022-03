Späte Tore helfen der Tvgg Lorsch II

Bergstraße. Die Tvgg Lorsch II hat im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga B mit dem 2:0 gegen die SG Odin Wald-Michelbach II einen wichtigen Dreier eingefahren. „Ein wichtiger, vielleicht etwas glücklicher Sieg für uns, damit haben wir uns Luft verschafft“, sagte Tvgg-Pressesprecher Hans-Jürgen Lebert. Beide Mannschaften taten sich schwer, Fahrt aufzunehmen, so dass sich eine Auseinandersetzung auf überschaubarem Niveau entwickelte. – Tore: 1:0 Keskin (43.), 2:0 Jünge (90.+4). eh/p

TSV Auerbach II – TSV Weiher 2:2. „Das Ergebnis geht in Ordnung, es war von beiden Mannschaften ein gutes Spiel“, bilanzierte Auerbachs Trainer Paul McNally die durchweg ausgeglichene Partie. Während die Odenwälder ihre Körperlichkeit in die Waagschale warfen, versuchten die Gastgeber mit Kombinationen zum Erfolg zu kommen. Die unterschiedlichen Spielweisen führten zu einer Reihe von Torchancen auf beiden Seiten, bei denen die Keeper sich immer wieder auszeichneten. – Tore: 1:0 Ghawas (55., Handelfmeter), 1:1 Fath (75.), 1:2 Riesinger (80.), 2:2 Cedric Samstag (89.). eh/p

FSV Zotzenbach – TSV Hambach 1:1. Beide Seiten waren sich einig: Das Ergebnis geht in Ordnung. Hambachs Abteilungsleiter Reinhard Wolff brachte es aber auf den Punkt: „Für beide Mannschaften war das im Kampf um den Aufstieg zu wenig.“ Es war ein gutes und kämpferisch ansprechendes Spiel. In der letzten halben Stunde schienen Hambach am Drücker, am verdienten Remis änderte sich aber nichts mehr. – Tore: 1:0 Jannik Rauch (60.), 1:1 Marco Fetsch (62.). ki/ü

Ein Dutzend Tore im D-Liga-Derby

Eine einseitige Angelegenheit war das D-Liga-Derby der SG Lautern mit einem 12:0 (3:0) gegen die SG Lautern/Winterkasten II. Ali Ghadirian sorgte mit einem Dreierpack für den Pausenstand und legte in der zweiten Halbzeit noch zwei Treffer nach. Die weiteren Tore erzielten Joshua Jung (3), Tobias Rettig, Martin Mößinger und Maxim Marin – sowie ein SG-Spieler aus der Lauterner Reserve mit einem Eigentor. kr