„Die Stadt Weinheim weiß gar nicht, was sie da für einen Sportler gehabt hat, was sie da für einen Menschen gehabt hat“, sagt Mutter Frieda Mohr. Sie steht auf der Empore der Stadthalle, als sie diesen Satz mit lauter Stimme spricht und dabei hinunterschaut auf den Gemeinderat, auf Oberbürgermeister Manuel Just und die Verwaltung.

Gerade hatten die Stadträte einstimmig beschlossen: Die

...