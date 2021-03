Bensheim. Eines hat der Doppelspieltag in der Handball-Bundesliga der Frauen am Wochenende gezeigt: Krimis können die Flames. Nach dem 33:32-Sieg im Hessenderby bei der HSG Bad Wildungen am Freitagabend erkämpfte sich die HSG Bensheim/Auerbach am Sonntagnachmittag in der Weststadthalle ein 31:31 gegen den Buxtehuder SV. Zwei Begegnungen jeweils mit Herzschlagfinale.

Von ihrer Knieverletzung gekennzeichnet verfolgte Alicia Soffel das Flames-Spiel gegen Buxtehude; die Mitspielerinnen hatten ihre Rückennummer 13 als Zeichen der Verbundenheit an die Hallenwand geklebt. © Müller

In Bad Wildungen retteten die Bensheimerinnen den Vorsprung knapp über die Ziellinie, gegen Buxtehude gelang Sarah van Gulik der Ausgleich für die HSG per Siebenmeter 15 Sekunden vor Schluss. In beiden Duellen wehrten die Flames zudem noch letzte Angriffe der Kontrahenten ab. „Das war schon hart“, beschrieb Heike Ahlgrimm den zweifachen Höllenritt aus Sicht der Trainerin.

Noch anstrengender war die ganze Angelegenheit mit zwei fordernden Spielen innerhalb von 48 Stunden für die Handballerinnen. „Die körperlichen und mentalen Belastungen für die Mädels waren extrem hoch an diesem Wochenende. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir gegen starke Gegner drei Punkte geholt haben. Die Spiele hätten auch in die andere Richtung gehen können“, so Ahlgrimm. Am gestrigen Montag erholten sich die Flames mit einem trainingsfreien Tag von den Strapazen, heute steht eine leichte regenerative Einheit auf dem Programm, morgen beginnt die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel an kommenden Sonntag (7.) bei Frisch Auf Göppingen.

Ivancok springt in die Bresche

Überschattet wurde der erfolgreiche Wochenend-Doppelpack von der Verletzung von Alicia Soffel. In Bad Wildungen hatte sich die Rückraumspielerin in der Schlussphase bei einer Angriffsaktion am linken Knie verletzt und musste das Feld verlassen. „Die Verletzung hat uns alle ins Mark getroffen“, schilderte Heike Ahlgrimm diesen Moment kurz vor dem Abpfiff. Die genaue Diagnose steht noch aus, eine MRT-Untersuchung soll genauere Aufschluss über die Schwere der Blessur bringen. Weder Soffel, die das Heimspiel gegen Buxtehude mit einer Schiene um das linke Bein in der Weststadthalle verfolgte, noch Ahlgrimm wollten vor Abschluss der Diagnostik eine Prognose zur Ausfallzeit abgeben. „Alicia war zuletzt unser Herzstück, solange die Diagnose nicht feststeht, denke ich positiv und hoffe das Beste“, sagte Ahlgrimm.

Im Hessenderby hatte Soffel mit acht Toren im linken Rückraum brilliert, gegen Buxtehude glänzte Ines Ivancok ebenfalls mit acht Treffern auf dieser Position. Nachdem Ivancok in der ersten Hälfte der bisherigen Saison diesen Posten dominiert hatte, erwischte Soffel den besseren Start ins Jahr 2021 und kam auf mehr Einsatzzeiten. Dass Ivancok nun gegen Buxtehude sofort auf volle Leistung schaltete, kam für Ahlgrimm nicht überraschend. „Wir haben für jede Position zwei gute Spielerinnen und eine gesunde Konkurrenz ohne Missgunst im Kader. Ich freue mich für Ines.“

Eine starke Performance gegen den BSV lieferte auch Simone Spur Petersen ab. Während die Dänin in Bad Wildungen in der Abwehr überzeugte, war sie gegen Buxtehude mit fünf Toren auch in der Offensive zur Stelle. „Simone hat ein gutes Spiel gemacht“, lobte die HSG-Trainerin die Rechtshänderin, die im rechten Rückraum zum Einsatz kommt und die Flames im Sommer verlassen wird. Nach zwei Jahren mit zwei schweren Verletzungen stieg das Formbarometer der 26-Jährigen zuletzt deutlich an. „Simone ist eine gute Spielerin und hat hart an ihrem Comeback gearbeitet.“

Drei Punkte gegen Clubs, gegen die man in der Hinserie verloren hatte und der erste Zähler gegen Buxtehude in der jüngeren Bundesliga-Historie der HSG – es gab wenig auszusetzen an den beiden Auftritten der Flames. Oder doch? 63 Gegentore in zwei Spielen dürften Heike Ahlgrimm – eine Verfechterin des Abwehrspiels – nicht besonders gefallen haben. Sowohl am Freitag als auch phasenweise am Sonntag fehlte der Zugriff in der Abwehr. „Ich kann das noch nicht genau erklären“, meinte die 45-Jährige gestern zu diesem Thema. Aber: „Solange wir vorne so treffen und auch punkten, kann ich damit leben.“ eh