Skyliners im Tiefflug

Frankfurt. Die Gießen 46ers wahrten ihre Minimalchancen auf den Verbleib in der Basketball-Bundesliga. Der Tabellenvorletzte entschied das Hessen-Derby bei Schlusslicht und Absteiger Skyliners Frankfurt mit 76:75 (38:32) für sich. Damit stoppten die Gießener ihren Negativtrend mit sechs Niederlagen in Serie. Kendale McCullum führte mit elf Punkten in den letzten sieben Minuten sein Team zum siebten Saisonsieg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Skyliners haben sich nach ihrem vorzeitig feststehenden Abschied aus der Bundesliga mit einem Offenen Brief an die eigenen Anhänger gewendet. „Ein Abstieg ist mit heftigen Einschnitten verbunden - emotional und finanziell. Ein direkter Wiederaufstieg ist auch kein Selbstläufer. Wir werden uns neu aufstellen müssen und alles geben, um stärker zurückzukommen“, hieß es in dem Brief,. Man wolle den „erfolgreichen Weg“ der Nachwuchsförderung nicht verlassen.

Im Schlamassel festgesteckt

Um eine Bundesliga-Lizenz haben sich die Skyliners trotzdem bemüht. „Der Abstieg beschäftigt uns alle: euch Fans und Partner, das Team, die Coaches und das Office. Wir alle brennen für diesen Club und der Abstieg trifft jede*n Einzelne*n von uns“, hieß es in dem Schreiben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Vereinsverantwortlichen beteuerten, alles getan zu haben: „Irgendwie war es, als steckten wir permanent im Treibsand: immer wenn wir dachten, wir bekommen die Kurve und ziehen uns raus aus dem Schlamassel, ist etwas Neues passiert, das uns wieder zurückgeworfen hat.“ dpa