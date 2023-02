Sitzung für die Alten Herren

Bergstraße. Vornehmlich um die Futsal-Hesssencups geht es bei einer Sitzung der Fußballvereine mit Altherren-Abteilung, zu der Kreisfußballwart Reiner Held (Bürstadt) am Montag (27.) ab 19.30 Uhr ins Sportheim des SV Lörzenbach einlädt. „Der eine oder anderer anzusprechende Punkt drückt zeitlich sehr“, sagt Held und verweist auf Qualifikationen sowie und Meldefristen für die Ü-Cups auf Verbandsebene.

So wird der Ü50-Hessen-Cup bereits am 13. Mai ausgetragen, die Ü40er spielen am 17. Juni in Grünberg. Eigentlich noch reichlich Zeit, doch zuvor müssen die Bergsträßer Vertreter ermittelt werden.

Weiter möchte Held die Bildung einer Ü60-Kreisauswahl ebenfalls für einen Auftritt beim Hessencup thematisieren sowie Termine bei Vereinen für eine Einführungsvorstellung zum Thema „Gehfußball“ organisieren. all