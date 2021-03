Ludwigshafen. Die Eulen Ludwigshafen bleiben in der Handball-Bundesliga weiter auf einem Abstiegsplatz. Am Sonntagnachmittag verloren die Pfälzer in der heimischen Friedrich-Ebert-Halle gegen die MT Melsungen mit 27:30 (11:14).

Melsungens Nationaltorhüter Silvio Heinevetter war in den wichtigen Situationen voll da und parierte entscheidende Würfe. „Wir haben es ja eigentlich gut gemacht, uns die Chancen vorne herausgespielt. Aber wir hatten nicht viel Wurfglück. Und ,Heine’ war auch der Grund dafür, dass es nicht ganz gereicht hat“, klagte Eulen-Spielmacher Pascal Bührer. Im zweiten Durchgang operierte Ludwigshafen mit dem siebten Feldspieler, bereitete den Nordhessen damit Probleme, kam auf 17:18 (38.) und dann noch einmal auf 27:29 (59.) heran. bol