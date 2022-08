Silber im Zeichen von Olympia

Bergstraße. Alle vier Jahre gibt es eine Besonderheit im Wettkampfkalender der Segler: Es finden die gemeinsamen Internationalen Deutschen Jugendmeisterschaften in allen Jugend-Bootsklassen an einem Ort statt. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums war diesmal der Kieler Yachtclub der Ausrichter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Start im 420er, dem Klassiker unter den Jugendbootsklassen, war der Alsbacher Leonard von Holtum, dessen Stammverein der WSV Bergstraße ist. Der Steuermann hisste mit seinem Vorschoter Josh Berktold für den Essener Turn- und Fechtverein zum Saisonende noch einmal erfolgreich die Segel, denn nach insgesamt zwölf Wettfahrten standen sie als deutscher Vizemeister fest.

Hochzufrieden mit zwei zweiten und einem dritten Platz nach dem ersten Wettfahrttag sahen sich von Holtum/Berktold jedoch einer Protestverhandlung gegenüber, die die Stimmung ein wenig dämpfte und gleichzeitig zeigte, unter welchem Druck die gesamte Konkurrenz stand. Dies äußerte sich dann auch am zweiten Wettfahrttag, als erneut von den gleichen Teams Proteste eingingen, die abgewehrt wurden. Mit einem Sieg und zwei zweiten Plätzen an Tag drei lagen die beiden Essener Youngsters mit deutlichem Vorsprung klar auf Rang zwei.

Mehr zum Thema Test gegen die Niederlande Deutsche Basketballer in EM-Vorbereitung weiter ungeschlagen Mehr erfahren 2. Liga HSV verschärft Lage in Bielefeld - Rostock-Keeper patzt Mehr erfahren

Als Sieger der Kieler Woche waren die beiden Talente, deren Spezialität eher Starkwindverhältnisse sind, mit klaren Ambitionen auf den Titel angereist, doch die Windverhältnisse wollten nicht ganz mitspielen. So galt es, Nerven zu behalten und den Fight um Platz zwei zu gewinnen, was letztlich mit einem weiteren zweiten Platz am vorletzten Wettfahrttag gelang, denn am letzten Tag fand wegen Flaute kein Rennen mehr statt.

Der Blick richtet sich für Leonard von Holtum (17), der nach den Sommerferien als Schüler in die Oberstufe am AKG Bensheim wechselt, gleich wieder nach vorne: Die Sichtung zur Aufnahme in den Nationalkader sowie die nächsten Ausscheidungsregatten stehen auf dem sportlichen Terminplan. red