Sieg und Remis in der Verbandsliga

Bensheim. Nach dem Auftaktsieg gegen die eigene zweite Garnitur blieb die erste Badminton-Mannschaft des TV Bensheim auch am Doppelspieltag in der Verbandsliga ungeschlagen. Es gab ein 4:4 Unentschieden gegen BV Frankfurt und einen 7:1-Sieg gegen Rot-Weiß Walldorf II.

Marvin Schröder und Alexander Heinrich verloren gegen Frankfurt das erste Herrendoppel im zweiten Satz in der Verlängerung 20:22. Sowohl das Damendoppel als auch das zweite Herrendoppel wurden jeweils in zwei Sätzen gewonnen. Im Dameneinzel kämpfte sich Stefanie Schmidt im dritten Satz nach einem Rückstand zurück ins Spiel., musste sich jedoch 19:21 geschlagen geben. Marcel Thöne und Constanze Ernst spielten im gemischten Doppel routiniert auf und bezwangen ihre Gegner 21:12, 21:15. Im letzten Spiel des Tages sicherte Mannschaftsführer Schmitzer den vierten Punkt und somit das Unentschieden.

Ehrenpunkt in drei Sätzen

Gegen Walldorf II lieferten sich Schmidt/Ernst im Damendoppel ein intensives Spiel und gewannen in zwei Sätzen. Schmitzer/Thöne ließen ihren Gegnern im zweiten Herrendoppel keine Chance (21:7, 21:15). Schröder/Heinrich mussten im ersten Herrendoppel über die volle Länge von drei Sätzen und gewannen knapp in der Verlängerung. Das Dameneinzel von Schmidt war hart umkämpft, sie verlor im dritten Satz. Alle weiteren Spiele wurden von den Bensheimer Marvin Schröer, Alexander Heinrich, Matthias Schmitzer sowie Thöne/Ernst gewonnen, so dass es am Ende 7:1 stand. red