Sieg ist heute Pflicht für Fürth/Krumbach

Fürth. Zwei Pflichtaufgaben haben die Handballer der HSG Fürth/Krumbach vor sich: Bereits am heutigen Mittwochabend um 19.30 Uhr steht das Bezirksoberliga-Heimspiel gegen den Drittletzten TGB Darmstadt an, am Sonntag geht es zum abgeschlagenen Schlusslicht SKV Mörfelden. „Nach jetzigem Stand findet das Spiel gegen Darmstadt statt“, sagte HSG-Trainer Stefan Eger am Dienstagnachmittag. „Aber wir alle wissen ja, dass das nur eine Momentaufnahme ist“, so der Coach, der am Wochenende unfreiwillig spielfrei war, weil Gegner Crumstadt/Goddelau einen Corona-Fall meldete.

„Wir hoffen sehr, dass wir spielen“, erklärte Eger, der natürlich auch die beiden Punkte fest eingeplant hat. „Wir sollten personell wieder in unserer aktuellen Bestbesetzung antreten können. Es sieht wirklich gut aus“, findet er.

Gegen Darmstadt und am Sonntag in Mörfelden geht es für Fürth/Krumbach auch darum, sich die nötige Sicherheit für die folgenden letzten drei Spiele der einfachen Runde zu holen: Denn in denen trifft die HSG noch auf die direkten Konkurrenten, die wohl allesamt mit in die Aufstiegsspiele der besten Sieben einziehen werden und gegen die die Punkte dann „mitgenommen“ werden: Weschnitztal (4.), Rüsselsheim (1.) und Crumstadt (3.). met/ü

