SGL lässt die Reserve ran

Lautern. Die SG Lautern kam in der Fußball-Kreisliga D zu einem 4:1 (2:0)-Sieg gegen die SG Hammelbach/Scharbach III. Sie konnte es sich leisten, einige Stammspieler der Meistermannschaft zu schonen und Akteure einzusetzen, die nicht so oft gespielt haben. So auch Ersatztorhüter Leon Barthel, der seine Sache gut macht und beim Gegentreffer machtlos war. Stammkeeper Markus Rothenhäuser durfte in der zweiten Halbzeit im Feld ran. – Tore: 1:0 Mößinger (24.), 2:0 Rein (40.), 3:0 Mößinger (54.), 3:1 Leeder (65.), 4:1 Rettig (73.). kr

