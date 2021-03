Leutershausen. Bei der SG Leutershausen geht es Schritt für Schritt in Richtung Zukunft und Neustart. Kaderplaner Mark Wetzel hat alle Hände voll zu tun. Rückkehrer Marc Nagel hat als Nachfolger von Coach Frank Schmitt mittlerweile und damit früher als ursprünglich geplant das Training der Drittliga-Handballer übernommen. Schließlich haben die Roten Teufel mit der Pokal-Qualifikationsrunde endlich wieder ein Ziel vor Augen in der Corona-Zeit.

In welchem Tempo es vorangeht, zeigt die Frequenz der Neuverpflichtungen, denn nach Arne Ruf und Lucas Bauer kam nun auch Philipp Ulrich (vom TVG Großsachsen) zur SGL. Es ist ein Transfer, der auf den ersten Blick eine gewisse Brisanz birgt. Die Kommunikation zwischen den Nachbar-Clubs hat aber gepasst. „Wir haben uns eng abgestimmt. Es waren stets alle Karten auf dem Tisch”, so Wetzel, der in Ulrich (27) „von der Veranlagung einer der besten Kreisläufer der Dritten Liga” sieht. Dieser ist seit Monaten aber oft an der Leiste verletzt.

Die Spiele der Qualifikationsrunde zum DHB-Pokal sind für Wetzel von Bedeuitung, „denn Marc kann bereits beginnen, dem Team seine Ideen zu vermitteln und lernt die Jungs besser kennen”. red