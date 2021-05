SGL bekommt ihre Grenzen aufgezeigt

Leutershausen. Dass die Begegnung im DHB-Ligapokal bei Spitzenreiter SG Pforzheim/Eutingen keine einfache Aufgabe werden würde, war den Handballern der SG Leutershausen klar. Die 23:35 (10:17)-Schlappe hatten die Teufel allerdings sicher nicht eingeplant. Während die Pforzheimer über den Einzug in den DHB-Pokal-Wettbewerb jubelten, müssen sich die SGL-Mannen um ihren neuen Trainer Marc Nagel auf jede Menge Arbeit einstellen, bis sie wieder zu einem Kollektiv zusammengewachsen sind. 15 Treffer aus dem Spiel heraus genügten Drittliga-Ansprüchen nicht.

Bis zum 9:9 (19.) gestaltete sich die Partie beim verlustpunktfreien Spitzenreiter offen, danach ging im SGL-Angriff nicht mehr viel. Die Rote Karte gegen Alexander Leibnitz (30.) und der 10:17-Pausenrückstand drückten auf die Stimmung in der Kabine. Die dritte Niederlage im fünften von insgesamt sieben Spielen hatte sich da schon längst abgezeichnet. „Wir halten die ersten 20 Minuten mit. Jeder macht ein gutes Spiel, jeder macht das, was er kann“, sagte Lukas Köder, mit sieben Treffern erfolgreichster Leutershausener Schütze. Dann habe man gemerkt, dass der Mannschaft die Luft ausgehe. Die Abwehrleistung war an diesem Abend einfach nicht so, als dass die SGL hätte aufschließen können. Sieben Tore erzielte auch Gianluca Pauli, davon sechs per Siebenmeter.

Am Samstag kommt der einen Zähler schlechter gestellte TSV Blaustein zum Kellerduell in die Heinrich-Beck-Halle. „Da wollen wir gewinnen, um mit einem guten Gefühl aus dieser Runde zu gehen“, so Köder. at