SG Reichenbach II feiert verspätet den Aufstieg

Fußball. Bergstraße. Die SG Reichenbach II kommt eine knappe Woche nach ihrem Scheitern in der Relegation der Fußball-Kreisligen C und D doch noch nachträglich zu einem Startplatz in der C-Liga.

Die SG Odin Wald-Michelbach hat ihre zweite Mannschaft nicht mehr für den Spielbetrieb der Fußball-Saison 2022/23 gemeldet. „Dadurch wird zum zweiten Mal die vorgegebene Klassenstärke von 16 Mannschaften in der C-Liga nicht erreicht“, berichtet Kreisfußballwart Reiner Held.

Laut Spielordnung muss die Liga aus der Relegation aufgefüllt werden, und so steigt die SG Reichenbach II auch als Schlusslicht der C-/D-Liga-Relegationsrunde in die C-Liga auf.

