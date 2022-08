SG Odin erneut mit einem kleinen Kader

Wald-Michelbach. Nicht viel passieren darf bei der SG Odin Wald-Michelbach, die erneut mit einem dünnen Kader in der Fußball-Kreisoberliga an den Start geht. 16 Feldspieler und zwei Torhüter stehen auf dem Zettel von Trainer Daniel Hahn, der die Mannschaft bereits in der Rückrunde betreute (nachdem Cheftrainer Sebastian Haag sein Amt aufgrund seiner Tätigkeit als Nachwuchstrainer bei Eintracht Frankfurt niedergelegt hatte) und inzwischen als „Chef“ installiert wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An der Qualität des Kaders lässt SG-Abteilungsleiter Georg Maurer keinen Zweifel. Immerhin waren die Wald-Michelbacher auf Platz vier in der vergangenen Saison die beste Odenwälder Mannschaft. Zeitweise spielte die SG Odin sogar um die Meisterschaft mit – doch letztlich fehlte die Konstanz und in den Spitzenspielen beispielsweise gegen die Tvgg Lorsch auch die Klasse, um ganz oben zu landen.

„Wir sind als Mannschaft zusammengewachsen und können somit eingespielt in die Runde gehen“, sagte Maurer, der hofft, in der Winterpause personell nachlegen zu können. Neuzugänge gab es im Sommer keine, denn Jannik Oberle, Torwart Mike Fodor und Nino Sattler kamen bereits im Winter.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Fußball SG Reichenbach II profitiert von SG Reichenbach I Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Fußball SC Olympia Lorsch fürchtet starke Konkurrenz Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Fußball Uwe Reibold gibt Comeback auf Zeit Mehr erfahren

Mit Dimitri Loenko, der seine Laufbahn beendet, und Jan Wagner (zum TSV Aschbach) gibt es zwei Abgänge. Nachdem die SG Odin Wald-Michelbach ihre zweite Mannschaft nicht mehr melden konnte, ist auch von dort keine Hilfe mehr zu erwarten.

Angesichts der dünnen Personaldecke gibt sich der Abteilungsleiter beim Saisonziel auch erst einmal zurückhaltend und will ohne Verletzungen oder sonstige Ausfälle durch die Saison kommen – dann solle auch wieder ein Platz unter den ersten vier Mannschaften möglich sein. beg