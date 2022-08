SG Leutershausen muss schon im Pokal ran

Leutershausen. Für die SG Leutershausen beginnt am 3. September in Pforzheim die Saison in der 3. Handball-Liga, aber schon am kommenden Samstag wird es ernst. Da empfangen die Roten Teufel in der ersten DHB-Pokalrunde Zweitligist SG BBM Bietigheim in der Heinrich-Beck-Halle.

SGL-Chefcoach Marc Nagel bangt noch um der drei angeschlagene Spieler. Sebastian Ullrich plagt der Oberschenkel, Max Schmitt zwickt die Wade und Neuzugang Yessine Meddeb hat sich gezerrt. Zumindest der Linkshänder sollte zum Pokalspiel wieder einsatzfähig sein.

Nur einer fehlt auf jeden Fall. Einer, der immer voranging und vorm Training gern noch eine Zusatzrunde lief: Niklas Ruß. Den SGL-Kapitän zog es beruflich bedingt an den Bodensee. „Für Nickel ist die Stelle an dieser begehrten Schule mit Sportprofil ein Volltreffer. Das muss er machen. Zumal er dann in der Nähe seiner Lebensgefährtin wohnt“, zeigt Nagel, selbst Sport- und Mathematiklehrer, vollstes Verständnis.

Sportlich kann er das mittlerweile einigermaßen entspannt sehen, denn mit Tim Götz aus Zweibrücken wurde frühzeitig ein gelernter und starker Mittelmann verpflichtet. Neu hinzu kam jetzt auch noch Robin Haller, ein erfahrener Mann mit Führungsqualität. Damit gehen die Teufel sicher nicht schwächer in die Saison als zuletzt. „Dieses Niveau brauchen wir auch, um vorne mitmischen zu können“, sagt Nagel. at