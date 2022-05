SG Lautern feiert schon den Aufstieg

Lautern. Nach dem Schlusspfiff ging es so richtig rund auf dem Sportplatz der SG Lautern. Der Tabellenführer der Fußball-Kreisliga D, Gruppe 2, gewann das Spitzenspiel gegen den seitherigen zweiten TG Trösel II mit 6:2 (4:1) und sicherte sich damit vorzeitig den Gewinn der Meisterschaft und die Rückkehr in die C-Liga. Neuer Vize ist nun der Lokalrivale SG Reichenbach II – bei dem die Lauterner am Donnerstag zum Nachholspiel antreten müssen. Gegen die stark ersatzgeschwächten Tröseler legte durch Terziqi (4.), Ghadirian (21.), Dumitru Raicu (29./Foulelfmeter) und Jung (46.) ein 4:0 vor, ehe mit dem Pausenpfiff ebenfalls per Elfmeter das 4:1 fiel. Das 4:2 (63.) beantwortete die SGL mit weiteren Treffern von Dumitru Raicu (71.) und Ghadirian (75.). kr

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1