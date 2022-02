SG in Lampertheim ist am Ende

Lampertheim. Der FC Olympia und der VfB Lampertheim lösen zum 30. Juni dieses Jahres ihre Spielgemeinschaft in der Fußball-B-Liga Bergstraße auf. Ein entsprechender Antrag soll Mitte März an den Kreisfußballausschuss gestellt werden. Damit tragen beide Clubs der Entwicklung Rechnung, dass aus der angestrebten Fusion zwischen beiden Vereinen nichts wird. Die Finanzverantwortlichen von Olympia, VfB sowie AS Azzurri Lampertheim, die ebenfalls am Verhandlungstisch saß, konnten sich nicht einigen.

„Die Spielgemeinschaft war als Vorstufe zu einer Vereinsfusion gedacht. Da diese jetzt nicht zustande kommt, macht es auch wenig Sinn, wenn VfB und Olympia noch zusammen spielen“, bringt es Patrick Andres, der Sportausschussvorsitzende des FC Olympia, auf einen Punkt. Sascha Betz, der 2. Vorsitzende des VfB Lampertheim, bedauert, dass die zahlreichen Bemühungen letztlich nicht fruchteten. „Es darf auch nicht vergessen werden, dass wir in den vergangenen beiden Jahren der Spielgemeinschaft gut und kooperativ mit der Olympia zusammengearbeitet haben. Wir sollten jetzt nicht den Fehler machen, eine Vereinsfusion für die nächsten zehn Jahre zum absoluten Tabuthema zu erklären.“

Gespräche mit Azzurri

Weiterhin laufen die Verhandlungsgespräche zwischen dem FC Olympia und den Azzurri. Beide Vereine streben an, künftig unter einem gemeinsamen Verein anzutreten, können dieses Vorhaben jedoch wegen der Kürze der Zeit bis zum 1. Juli nicht in die Tat umsetzen.

An der Grundlage, dass beide Vereine eine Spielgemeinschaft bilden können, mangelt es allerdings. Denn die Voraussetzung, dass zumindest einer der beiden Vereine unter Spielermangel leidet, ist nicht gegeben. Somit tritt die erste Mannschaft der Azzurri (den Klassenerhalt vorausgesetzt) in der kommenden Saison weiterhin in der Kreisoberliga an. Die Olympia, als Teil der Spielgemeinschaft auch nicht ganz frei von Abstiegssorgen, würde in der Kreisliga B verbleiben.

Bleibt die Frage, in welcher Klasse der wieder selbstständig agierende VfB ab Sommer spielen wird. Dieser meldete im Januar 2020 seine Mannschaft aus dem aktuellen Spielbetrieb in der Kreisliga A ab. Gemäß den Statuten des Hessischen Fußballverbandes wird einem solchen abmeldenden Verein ein Neu-Start eingeräumt, der jedoch mindestens zwei Klassen tiefer erfolgen muss. hias/sm