SG Gronau steigt direkt auf

Bergstraße. Das gut eine halbe Stunde frühere Spielende in der Gruppenliga sorgte für Spannung um den zweiten Direktaufstiegsplatz in der Fußball-Kreisliga C, denn die SG Gronau und der TSV Elmshausen sorgten bei ihrem Fernduell für ein Herzschlagfinale, bei dem die Gronauer am Ende dank eines 2:1-Erfolgs über Olympia Lorsch II ausgelassen jubeln konnten. Elmshausen verbleibt trotz eines 5:0-Erfolgs in Unter-Flockenbach in der C-Liga.

Die SG Gronau profitierte vom erfolgreichen Abschneiden des FC Fürth und der Bürstädter Eintracht am letzten Spieltag, denn beide Teams zogen im Abstiegskampf ihre Köpfe aus der Schlinge und sorgten somit dafür, dass die Relegation - bis auf C-/D-Liga u.a. mit SV Zwingenberg - in den Bergsträßer Klassen entfällt.