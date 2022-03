SG Gronau sorgt für Pokal-Überraschung

Gronau. Die SG Gronau II setzte sich im Kreispokal-Viertelfinale der 2. Tischtennis-Kreisklasse überraschend 4:3 gegen Topspin Lorsch IV durch und zog damit – ebenso wie die eigene Erste – in die Endrunde am 27. März in Lampertheim ein. Auf Lorscher Seite fehlte Spitzenspieler Bernhard Diehl, aber auch die SG-Zweite trat mit Ersatz an.

Erik Werner gewann in einem umkämpften Spiel gegen Günter Wiegand knapp mit 15:13 im fünften Satz. Holger Degenhardt verlor gegen Oliver Lammer, ebenso Youngster Felix Flamm gegen Ralf Böhling. Die SG mit einem klaren 3:0-Doppelsieg von Werner/Degenhardt gegen Lammer/Böhling zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausglich.

Werner bezwang klar Lammer, Flamm bot ein gutes Spiel gegen Wiegand, dem er in der Verlängerung im vierten Satz 10:12 unterlag. Beim Stand von 3:3 musste das letzte Einzel die Entscheidung bringen, hier gewann Degenhardt gegen Böhling in vier Sätzen zum umjubeltem Sieg. red

