Die meisten Entscheidungen in der Fußball-Kreisliga C sind vor dem letzten Spieltag gefallen. Die SG Hammelbach steigt als Meister auf, der FC Italia Bensheim und FSV Zotzenbach II in die D-Liga ab. Der SV Zwingenberg besitzt über eine Relegationsrunde gegen die zwei D-Ligagruppen-Vizemeister die Chance, die Klasse im „Nachsitzen“ zu halten. Einzig das Rennen um den zweiten Tabellenplatz ist

...