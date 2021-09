Gronau. Die SG Gronau feierte in der Tischtennis-Kreisliga mit dem 9:3 gegen den SV Mörlenbach einen weiteren klaren Sieg. Ging man nach den Doppeln ohne Satzverlust mit 3:0 in Führung, so mussten sich Kühn und Alpers im vorderen Paarkreuz knapp geschlagen geben. Danach gab nur noch Werner gegen Trillig in vier Sätzen einen Punkt ab. – SG-Punkte: Kühn/O. Russ, Alpers/Werner, Marquardt/Volk, Kühn, Alpers, Marquardt (2), O. Russ, Volk. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1