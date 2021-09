Nach zwei Heimsiegen zum Saisonbeginn in der 2. Kegel-Bundesliga waren die Nibelungen Lorsch mit den überragenden Holger Walter und Jochen Steinhauer nun auch auswärts erfolgreich. Erfreulicherweise wurden sie dabei von den Damen der SG Lorsch/Bensheim lautstark unterstützt, welche ihr Spiel am Folgetag an gleicher Stätte dazu nutzten, um den Männern Rückenwind zu geben.

