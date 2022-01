SG-Damen fertigen Freiburg ab

Lorsch/Bensheim. Ein starkes Spiel brachte die SG Lorsch/Bensheim in der Kegel-Bundesliga der Frauen auf die heimischen Bahnen und kam zu einem souveränen 7:1 (3481:3279)-Sieg gegen die SG Athena Freiburg. Dreimal hieß es 3:1 für die Gastgeberinnen, einmal 4:0 und auch in der Holzzahl hatten sie jeweils klar die Nase vorn.

Schon das Starttrio stellte die Weichen in Richtung Sieg. Die neu in die Mannschaft kommende Manuela Ehrhard siegte 4:0 (572:521). Auch Jennifer Sommer knüpfte an ihre gewohnten Leistungen an und erspielte ein 3:1 (590:572), ebenso wie Tanja Hassenzahl (572:529).

Noreen Straub ist Tagesbeste

Mit einem Vorsprung von 112 Kegel ging das Schlusstrio auf die Bahn. Noreen Straub wurde mit 610:557 (3:1) zur Tagesbesten. Luisa Ebert verpasste beim 594: 544 zwar knapp die 600er-Marke, holte aber sicher mit 3:1 Sätzen ihren Punkt. Nur Ute Hintze musste den Ehrenpunkt mit 1:3 (542:556) abgeben. red

