SG Bietigheim im Halbfinale gegen THC

Stuttgart. Das Pokal-Final-Four im deutschen Frauenhandball wirft seine Schatten voraus: In der Stuttgarter Porsche-Arena – dem Ort, an dem am 28. und 29. Mai das Finalturnier ausgetragen wird – wurden nun die Halbfinalpaarungen ausgelost.

Kunstturnerin Kim Bui zog als „Glücksfee“ zunächst ein Nordduell, denn der Buxtehuder SV muss gegen den Sieger der am Sonntag ausgetragenen Nachholpartie zwischen dem VfL Oldenburg und den HL Buchholz-Rosengarten antreten. Darüber hinaus stehen sich im zweiten Halbfinale Titelverteidiger SG BBM Bietigheim und der Thüringer HC gegenüber.

Der genaue Zeitplan des Final-Four wird demnächst bekannt geben, die beiden Halbfinals finden samstags, das Finale dann am Sonntag, 29. Mai statt. Vorverkaufsstart für die Endrunde um den DHB-Pokal ist am Donnerstag, 10. März. red

