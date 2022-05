SG 31 tut sich schwer

Bensheim. Die SG 31 Bensheim kam in der Schach-Verbandsliga zu einem 5:3-Sieg gegen Ladja Roßdorf. Trotz eines kampflosen Punktes an Brett zwei tat man sich gegen den Abstiegskandidaten schwer und Ersatzmann Eckard Ehmsen gelang nach 3,5 Stunden der erste Sieg für Bensheim. Gerhard Bosbach gewann erneut souverän. Nach zwei Remis’ von Yannick Keller und Herbert Kargoll ergab sich ein 4:3-Zwischenstand, ehe Herbert Plenio den Sack zumachte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bensheim II konnte zum Derby gegen Lorsch I in der Landesklasse, in der Bickenbach kurz vor dem Durchmarsch in die Verbandsliga steht, nur mit sieben Spielern antreten und musste mit einem 4:4 zufrieden sein. In der ersten Spielphase sahen einige Stellungen aus Bensheimer Sicht nicht gut aus, aber langsam wendete sich das Blatt. Topscorer Bernd Goeke gewann, Manuel Simrock und Uwe Hasselbacher spielten remis. Der Ex-Bensheimer Markus Meiser überzog seine Stellung am Lorscher Spitzenbrett und wurde von Frederick Kaiser ausgekontert. Den vierten Punkt für die SG 31 II holte Sören Zipp.

Die SG-31-Dritte gewann das Spitzenspiel gegen die SF Bürstadt II souverän 4:2 und verteidigte damit die Bezirksklassen-Tabellenführung. Für Bensheim gewannen Dieter Hein,Konstantin Meister, Steffen Jacob und Bernd Zubrod. SV Reichenbach (4.) und Lorsch III (6.) rangieren im Mittelfeld.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In der Bezirksoberliga spielte Tabellenführer SC Lorsch II 3:3 gegen SF Heppenheim (3.). Peter Schmitt rettete den Kreisstädtern durch Spielöffnung und Mattangriff den Punkt. Lorsch kann nun mit einem Sieg im letzten Spiel gegen den Tabellenletzten SK Einhausen die Meisterschaft klar machen. red