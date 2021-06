SG 31 Bensheim kehrt an Bretter zurück

Bensheim. Nach mehr als halbjähriger Kontaktsperre lädt die SG 31 Bensheim wieder alle Vereinsmitglieder und andere Schachbegeisterte ein, am ersten Spielabend seit langem teilzunehmen. Los geht es am Freitag (11.) ab 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Schönberg/Wilmshausen, für Jugendliche bereits ab 18:30 Uhr.

Was lange Zeit nur online von Zuhause aus mit über 120 Quarantäne-Turnieren auf der LiChess-Plattform möglich war, kann nun wieder Auge in Auge am richtigen Schachbrett stattfinden. Die SG 31 freut sich wieder auf direkte Begegnungen der Schachfreunde und möchte damit einen weiteren Schritt in Richtung Normalität gehen. red/Archivbild: Kreutzer