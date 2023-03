Serie hält gegen den Primus

Bensheim. Überraschend hielt die Siegesserie der SSG Bensheim in der Tischtennis-Bezirksklasse mit dem 9:4 gegen den in Bestbesetzung angetretenen Tabellenführer TTC Hornbach an. Die Begegnung begann mit Paukenschlägen in den Doppeln. Neben dem sicheren Sieg von Nazam/Renner punkteten auch Hofmann/Schmidt und Schambach/Czaplinski jeweils im fünften Satz zur Bensheimer 3:0-Führung.

Nach Nazams ungefährdeten Sieg zum 4:0 sah es sogar nach einem Kantersieg für die SSG aus. Doch Hornbach verkürzte auf 4:3 und das Spiel schien wieder offen. Dann hielten aber die Spitzenkräfte Nazam (3:0) und Hofmann (3:1) die Bensheimer auf Siegkurs, ehe nur noch Renner eine Resultatsverbesserung der Gäste zulassen musste. - Weitere SSG-Punkte:, Schambach, Schmidt, Czaplinski.

Kreisliga: TuS Zwingenberg - SSG II 0:9. Die Eingangsdoppel verliefen noch spannend und auch im ersten Einzel musste Thomas Hunger gegen Tiller zunächst hart kämpfen. Nachdem diese Partien zur 4:0-Führung für die SSG erfolgreich verlaufen waren, erlahmte der Widerstand der ohne den verletzen Spitzenspieler Krause angetretenen Zwingenberger deutlich. Die SSG gab in den restlichen fünf Partien nur noch zwei Sätze ab. - SSG Punkte: Hunger/Antes, Povazan/Christophel, Seeger/Bormuth, Povazan, Hunger, Antes, Christophel, Seeger, Bormuth. red