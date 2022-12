Seit 50 Jahren auf der Erfolgsspur

Bensheim. Der TV Bensheim darf sich als Pionier des Badmintonsports in Südhessen ansehen. 1972 gründeten ein paar Enthusiasten im ältesten Turnverein im Kreis die Abteilung für die schnellste Rückschlagsportart der Welt, die schnell größer wurde. Von den 70er- bis in die 90er-Jahre richtete der TVB das größte Badminton-Turnier in Hessen, aktuell nimmt er mit elf Mannschaften am Spielbetrieb teil – so viele wie kein anderer Verein in Hessen.

1972 – das ist genau 50 Jahre her, und dieses Jubiläum würdigte der Verein mit einer internen Feier, bei der auf eine lange Historie zurückgeblickt wurde. Dabei spielten auch aktuelle Erfolge eine Rolle: Die erste Mannschaft hat sich als Aufsteiger in der Hessenliga etabliert, neben Peter Woitas vertrat Christine Krüll die TVB-Farben bei der Senioren-EM und holte den Titel im Doppel. red