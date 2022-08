Segler Leonard von Holtum aus Alsbach kämpft bei EM mit schwierigen Bedingungen

Bergstraße. Unter den 107 Teams mit Gaststartern aus Neuseeland und aus den USA waren bei der Jugend-Europameisterschaft der 420er-Klasse im Segeln auch der Alsbacher Leonard von Holtum (Stammverein: WSV Bergstraße) mit seinem Vorschoter Josh Berktold aus Essen vertreten. Da die beiden Talente im nordrhein-westfälischen Landeskader trainieren, starteten sie für den Essener Turn- und Fechtverein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der bei allen Meisterschaften stattfindenden Überprüfung der Boote, wo Gewicht und die komplette Ausstattung geprüft und vermessen werden, sahen alle Segler gespannt den ersten Wettfahrten in Portugal entgegen.

Newsletter "Guten Morgen Bergstraße"

Zunächst machte man sich zwar mit den Bedingungen vor Ort vertraut (Wind, Wellen, Thermik, Strömungen, Ebbe und Flut), doch dann kam es ganz anders als erwartet: sturmartige Böen und die Waldbrände in unmittelbarer Nähe, die die Luft in eine riesige Rauchwolke verwandelten, machten das Segeln unmöglich. Erst an den nächsten Tagen konnten zwei bzw. eine Wettfahrt gesegelt werden bei leichtem Wind, nicht ideal für die beiden Youngsters, die gerne bei etwas größeren Wellen ihr Können auf dem Wasser zeigen.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Aufstrebende Talente Bergsträßer Zwillinge segeln zur WM und EM Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Segelsport 15 Jahre Segel- und Yachtschule am Heppenheimer Bruchsee Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Wassersportverein Segelwochen für Kinder am Heppenheimer Bruchsee Mehr erfahren

Die Tage drei und vier verbrachten alle Teilnehmer abwartend an Land und auf dem Wasser mangels Wind. Erst am vorletzten Tag gab es die an der Algarve erwarteten guten Windverhältnisse, mit Platz 22 hatten sich Leonard und Josh für das Finale qualifiziert. Mit dem Sieg bei der Kieler Woche im Rücken und bei ausgezeichnetem Wind steigerten sie sich von Wettfahrt zu Wettfahrt, wurden Neunter im letzten Rennen und erreichten einen starken 15. Platz im Gesamtklassement. Nun steht der DM-Start in Kiel (12. bis 18. August) im Kalender. red