Sechs VIP-Tickets für das Renntaxi

Bensheim. Mit einem Schlag eine Mitfahrt in einem Renntaxi gewinnen – dieses Glück hatten sechs Spielerinnen und Spieler bei der „AXA Center Gerald Rode Trophy“ unter dem Motto „Race to Nürburgring“ beim Golfclub Bensheim. Denn neben dem obligatorischen Hole-in-One-Sonderpreis vom Titelsponsor hatten die Teilnehmer die Chance, eine Mitfahrt in einem 450 PS starken BMW M2 auf dem Nürburgring zu gewinnen.

Die ersten fünf VIP-Tickets erspielten die Brutto-Sieger Nadja Werner und Tom Kübel-Heising sowie Benedict Hartmann (Netto-Klasse A), Clara Boeddinghaus (Klasse B) und der Sieger des Neun-Loch-Turniers, Fabian Heinrich. Ein weiteres Renntaxi-Ticket wurde bei einem Putt-Turnier ausgespielt. Hier hieß es: Wer am treffsichersten ist und den Ball aus vier Metern Entfernung mit einem Schlag einlocht, gewinnt das letzte VIP-Ticket. Dies gelang Carsten Frey.

Schnelle Runden mit Marc Ehret

Die sechs Gewinner können sich auf einen unvergesslichen Tag in der Eifel freuen. Sie dürfen nicht nur neben dem Lautertaler Rennfahrer Marc Ehret Platz nehmen und beim „Ritt durch die Grüne Hölle“ Motorsport hautnah erleben. Sie reisen im VIP-Bus an, werden kulinarisch verpflegt und bekommen exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Motorsports. red