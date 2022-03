Sebastian Vettel verpasst Saison-Auftakt wegen Corona

Formel 1. Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel verpasst den Saisonauftakt an diesem Wochenende in Bahrain wegen einer Infektion mit dem Coronavirus. Wie sein Aston-Martin-Rennstall am Donnerstag mitteilte, ersetzt sein Landsmann Nico Hülkenberg den gebürtigen Heppenheimer beim Grand Prix in dem Wüstenstaat. Für den 34-jährigen Vettel ist es ein denkbar schlechter Start in die neue Ära der Motorsport-Königsklasse. Über den Gesundheitszustand des Heppenheimers machte sein Team zunächst keine Angaben.

Dafür bekommt Hülkenberg erneut eine Chance im Cockpit. Er war in der Vorsaison vom englischen Autobauer zum Formel-1-Ersatzfahrer berufen worden und ist in dieser Funktion nach dem Vettel-Ausfall nun die erste Wahl. In der Saison 2020 war der Rheinländer Hülkenberg für Aston Martins Vorgängerteam Racing Point bereits zweimal eingesprungen.