Schweres Los für SSV Reichenbach

Bergstraße. Die Vereinsgaststätte des SV Lörzenbach scheint sich zum Stammlokal des Bergsträßer Kreisfußballausschusses zu mausern. Zum zweiten Mal binnen weniger Tage waren Kreisfußballwart Reiner Held und sein Stellvertreter Martin Wecht, unterstützt von Schiedsrichterobmann Karlheinz Dörsam mit einem Arbeitsauftrag bei den Grün-Weißen Gast. Wurden in Lörzenbach jüngst die finalen Spiele der Kreispokalrunde 2020/21 ausgelost, drehte sich am Donnerstagabend alles um die Begegnungen der Saison 2021/22.

54 Mannschaften – wie 2020/21 – sind in der neuen Pokalrunde am Ball, lediglich fünf Vereine verzichteten auf einen Start. Knapp die Hälfte der Clubs wollte per Video-Stream live erfahren, wer ihr Erstrundengegner sein wird. Edgar Chlebnitschek, Lörzenbachs Platzwart und „Mädchen für alles“, sowie Ehrenvorsitzender Dieter Jünger griffen in die Lostrommel. Das hätte, wenn es nach dem Wunsch von Pokalspielleiter Held gegangen wäre, eigentlich Pascal Eisele tun sollen. Doch der Ringer-Europameister, der auch Fußball beim SV Lörzenbach spielt, war verhindert.

Heraus kam bei der Auslosung für die Lörzenbach das Derby beim FSV Rimbach, außerdem ein weiteres Nachbar-Duell zwischen Zotzenbach und Weiher. Mit SV Fürth und SSV Reichenbach treffen zwei der in der ersten Runde klassenhöchsten Teams (Kreisoberliga) aufeinander.

Finale ’20/21 mit 200 Zuschauern

Runde eins, in der die acht Gruppen- und Verbandsligisten Freilose haben, wird noch vor dem für den 14./15. August geplanten Punktspielstart zwischen dem 31. Juli und 8. August ausgetragen, Runde zwei im September. Held wies darauf hin, dass die wieder eingeführte Zehn-Minuten-Zeitstrafe (sie gilt seit 1. Juli) sowohl im Pokal als auch in Punktspielen von Kreisober- bis D-Liga angewendet wird, nicht aber in Freundschaftsspielen und bei Turnieren. Für das Kreispokal-Finale ’20/21 Ende Juli an einem noch zu bestimmenden Platz sind 200 Zuschauer plus Genesene und Geimpfte zugelassen.

Erste Kreispokal-Runde 2021/22 (Termine vereinbaren die Vereine): SC Rodau – TV Lampertheim, SV Fürth – SSV Reichenbach, Türkspor W.-Michelbach – Al. Groß-Rohrheim, FSV Rimbach – SV Lörzenbach, SG Gronau – TSV Reichenbach, TSV Aschbach – SG Odin W.-Michelbach, SV Lindenfels – Azzurri Lampertheim, SV Affolterbach – VfR Bürstadt, SG Ol./VfB Lampertheim – SV Kirschhausen, TSV Elmshausen – ISC Fürth, FV Hofheim – TSV Hambach, SV/BSC Mörlenbach – SG Hüttenfeld, FC Ober-Abtsteinach – VfL Birkenau, SG Waldesruh/Waldhorn Lampertheim – SSG Einhausen, SG Lautern – SG Unter-Abtsteinach, TSV Gras-Ellenbach – Starkenburgia Heppenheim, SV Schwanheim – SV Winterkasten, FV Biblis – TG Jahn Trösel, SV Bobstadt – TSV Auerbach, FSV Zotzenbach – TSV Weiher, SG Nordheim/Wattenheim – SC Olympia Lorsch, FSG Bensheim – KSG Mitlechtern.

Freilose: FC Fürth, SF Heppenheim, FC 07 Bensheim, FSG Riedrode, Eintr. W.-Michelbach, VfR Fehlheim, SV Unter-Flockenbach, Eintr. Bürstadt, TSV Gadernheim, Anatolia Birkenau. all