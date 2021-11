Schwere Zeiten für den TSV Reichenbach

Reichenbach. Der erstmals in dieser Saison mit seiner Bestformation angetretene TTC Hornbach war für den mit zweifachem Ersatz angetretenen TSV Reichenbach in der Bezirksklasse eine Nummer zu groß; die Lautertaler unterlagen mit 0:9. Zudem hatten die Reichenbacher Probleme mit dem für sie ungewohnt langsamen Joola-Prime-Plastikball. Ersatzspieler Schulze war am dichtesten dran am TSV-Ehrenpunktgewinn. Auch im nächsten Heimspiel gegen die Topmannschaft TTV Topspin Lorsch II (Freitag, 20.15 Uhr) werden die Trauben für den TSV wieder sehr hoch hängen. red

Mit Rückenwind zum VfR

Lampertheim. Drittligist TTC Lampertheim ist nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Das Team um Spielertrainer Alfredas Udra gewann bei den Füchse Berlin mit 6:4 und schob sich auf den dritten Tabellenplatz vor. „Die Top-Teams Buschhausen und Velbert machen das vorne scheinbar unter sich aus, aber das wussten wir. Wir wollten direkt dahinter sein,und das haben wir bislang geschafft“, freute sich Lampertheims Teamchef Uwe van gen Hassend. Dabei sah es zu Beginn gar nicht gut aus für den TTC. Die Doppel Udra/Vladimir Anca und Tomas Mikutis/Istvan Molnar kassierten 1:3-Niederlagen. Dann verlor auch Mikutis gegen den Berliner Spitzenmann Ali-Serdar Gözübüyük. Doch die Lampertheimer kämpften. Udra, Anca und Molnar sorgten für den Ausgleich.Und als Mikuts auch sein zweites Einzel abgab, machten „hinten“ Molnar und Anca den Sack zu.Nun hofft der TTC, dass er auch das abschließende Vorrundenspiel beim VfR Fehlheim am 4. Dezember siegreich gestalten kann. Mit 13:5 Punkten wären die Lampertheimer dann voll im Soll – und könnnen ein bisschen vom Titel träumen. bore/ü