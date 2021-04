Sandhausen. Die 2. Fußball-Bundesliga scheint im Terminchaos zu versinken. Neben den Profis des Karlsruher SC befinden sich auch die Kicker des SV Sandhausen seit vergangenem Mittwoch in häuslicher Quarantäne (wir berichteten), nachdem vier Profis positiv getestet worden waren. Der Abstiegskampf, in dem sich der SVS befindet, rückt angesichts der Verläufe in den Hintergrund. Auf Nachfrage erklärte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca: „Die positiv getesteten Spieler haben oder hatten starke Symptome.“

Bereits vor dem Heimspiel gegen die Würzburger Kickers wurde bekannt, dass Ivan Paurevic und Denis Linsmayer vom Coronavirus betroffen sind. Weitere Namen möchte der Verein nicht nennen. Aus Sicherheitsgründen wurde allen Teammitgliedern eine Isolation verordnet. Kabaca weiter: „Die komplette Mannschaft befindet sich in häuslicher Quarantäne, aber lediglich die Familienmitglieder der aktuell positiven Fälle sind auch isoliert.“

Ob die für kommenden Mittwoch, 21. April, angesetzte Partie beim KSV Holstein Kiel verschoben wird, bleibt abzuwarten. Sollten dann drei Spiele nachgeholt werden müssen, steht dem SVS ein Mammutprogramm bevor. mjw