Schweitzer-Turnier für 2022 geplant

Mannheim. Auf dieser Bühne machten schon Talente auf sich aufmerksam, die später zu Basketball-Superstars wurden. Und nun gibt es auch einen Termin für die 30. Auflage. Das wegen der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 abgesagte Albert-Schweitzer-Turnier (AST) kehrt im nächsten Jahr in den Terminplan zurück. Die inoffizielle Weltmeisterschaft für die männlichen U18-Nationalmannschaften soll vom 16. bis 23. April in Mannheim und Viernheim stattfinden. Ab 2022 ist geplant, das im Zwei-Jahres-Rhythmus ausgetragene Turnier jeweils wieder in den geraden Jahren durchzuführen.

„Die Vorfreude auf das AST ist nach der notwendigen Verschiebung sowohl in der Region als auch in ganz Basketball-Deutschland riesengroß. Ich freue mich schon jetzt sehr auf die tolle Atmosphäre in der GBG-Halle in Mannheim und in der Waldsporthalle in Viernheim“, sagte Ingo Weiss, der Präsident des Deutschen Basketball Bundes (DBB).

Mannheims Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer ist ebenfalls zuversichtlich und verweist darauf, dass die Stadt das AST finanziell unterstütze, drei Sporthallen zur Verfügung stelle und bei der Durchführung mit eigenem Personal aushelfe: „Wir richten unseren Blick nun in die Zukunft und sind 2022 bereit, den internationalen Basketball-Nachwuchs in der Metropolregion Rhein-Neckar begrüßen zu dürfen.“ Bei der bislang letzten Ausgabe des Turniers im Jahr 2018 siegte wie schon 2016 die deutsche Mannschaft. mast