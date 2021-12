Schwarzwald muss in Leverkusen gehen

Leverkusen. Frauenhandball-Bundesligist TSV Bayer 04 Leverkusen hat auf dem Posten des Cheftrainers einen überraschenden Wechsel vorgenommen. Ab sofort ist Johan Petersson für die Werkselfen verantwortlich, der Schwede hat einen Vertrag bis zum Saisonende unterzeichnet. Der Vertrag mit dem bisherigen Trainer Martin Schwarzwald wurde nach Vereinsangaben in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.

„Aufgrund der Entwicklung und der Ergebnisse in der laufenden Saison sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass unsere Mannschaft einen neuen Impuls benötigt, um aus der schwierigen Situation im Abstiegskampf herauszukommen“, so Renate Wolf, Handballgeschäftsführerin der Werkselfen. Martin Schwarzwald hatte das Traineramt bei Bayer für gut einem Jahr übernommen, nachdem der seitherige Coach Michael Biegler in der damaligen EM-Pause auf eigenen Wunsch aus dem Trainerteam ausgeschieden war. Schwarzwald stand zu diesem Zeitpunkt beim Drittligisten SG DJK/TSG Mainz-Bretzenheim unter Vertrag. Von 2015 bis 2017 war er Nachwuchs-Trainer und in der Aufstiegs-Saison ’16/17 Co-Trainer für das Bundesliga-Team der Flames.

Im Sommer 2021 war Johann Petersson (48) mit Kärra HF in die erste schwedische Liga aufgestiegen, zuletzt trainierte er den schwedischen Erstligisten BK Heid. Zu seinen größten Erfolgen als Spieler gehören der WM- und EM-Titel 1999 und 2000 sowie Olympia-Silber 1996. red