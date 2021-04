Bensheim. Eine Zwangspause hatten die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach, weil das für den vergangenen Samstag geplante Spiel beim SV Union Halle-Neustadt abgesagt wurde, nachdem es bei den Flames mehrere positive Corona-Testergebnisse gegeben hatte (wir berichteten). Als Nachholtermin ist der 19. Mai (Mittwoch) – drei Tage vor dem Saisonfinale – vorgesehen.

Derweil gab es Schützenhilfe für die Bensheimerinnen: Frisch Auf Göppingen feierte im Abstiegskampf einen überraschenden 28:27 (11:16)-Sieg beim Buxtehuder SV, dem unmittelbaren Verfolger der HSG im Kampf um Platz sieben.

DHB-Lehrgang in Frankfurt

Die Nationalmannschaft der Frauen startete gestern in Frankfurt am Main mit einem ausgedünnten Aufgebot in die Vorbereitung auf die WM-Play-offs gegen Portugal. Bundestrainer Henk Groener nominierte 22 Spielerinnen für die Partien am 17. April in Luso sowie am 20. April in Hamm – einige davon könnten ihm aber gar nicht zur Verfügung stehen. Gleich sieben nominierte Spielerinnen der Bundesligisten SG BBM Bietigheim und Borussia Dortmund befinden sich derzeit noch in Quarantäne, da im Nachgang des Duells der beiden Topteams jüngst mehrere Corona-Fälle aufgetreten waren.

„Wir stehen mit allen Spielerinnen, die sich in der Quarantäne befinden, und deren Vereinen im engen Austausch“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer. „Die Gesundheit steht an absolut erster Stelle. Daher werden wir kein Risiko eingehen und bei jeder Spielerin einzeln entscheiden, ob und wann sie zur Mannschaft stoßen kann.“ Der Sieger aus den beiden Duelle zwischen Deutschland und Portugal qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft im Dezember in Spanien. kr/dpa

