Bergstraße. Wie bei vielen anderen Sportarten scharren auch die Schützen hierzulande „mit den Hufen“. Corona macht den Kurz- und Langwaffenschützen wie auch den Aktiven mit Armbrust, Flinte, Pfeil und Bogen im Schützenbezirk Starkenburg derzeit einen Strich durch die Rechnung. Jüngstes Beispiel sind die Bezirksmeisterschaften, die am 6. Februar mit den Wettbewerben Luftgewehr Auflage und Kleinkaliber 30 Schuss (in Lampertheim) und Sportgewehr 30 Schuss (in Rai-Breitenbach) starten sollen.

„Wir wissen zurzeit nicht, wie es mit unserem Sport weitergeht“, stellte Landessportleiter Otmar Martin (Alsfeld) mit Blick auf die Punktrunden in den Ligen und die bevorstehenden Meisterschaften fest. Corona bremst weiterhin den Sportbetrieb aus, da gibt es keine Ausnahme.

Auf Initiative von Martin fand eine Videokonferenz mit 36 Bezirkssportleitern und Referenten des Hessischen Schützenverbandes statt. „Bei den Corona-Verordnungen sieht es nach einer Verschärfung aus, deshalb müssen die Punktrunden der Winterrunde endgültig abgesagt werden und für die bevorstehende Meisterschaftssaison rennt uns die Zeit schon davon“, erklärte Martin.

Sommerrunden in Planung

Vom Schützenbezirk Starkenburg waren Gerd Delp (Lampertheim, Bezirkssportleiter) und Lutz Hans Schlegel (Rai-Breitenbach, Referent für Kampfrichterangelegenheiten) vertreten, die dem Vorschlag zur Absage der laufenden Punktrunde folgten. Davon sind insbesondere die Disziplinen Luftgewehr, Luftpistole sowie LG Auflage betroffen. Offen ist die Frage, ob ab dem Spätsommer oder Herbst eine Fortsetzung der angefangenen Wettkämpfe oder ein Neustart stattfinden soll.

Ligaleiter Norbert Link hofft auf eine Besserung der Corona-Lage im Sommer: „Wir sollten deshalb die Sommerrunde planen und es wird sich herausstellen, ob sie durchgeführt werden kann.“ Link teilte mit, dass er mit den beteiligten Vereinen bereits gesprochen hat und sie mit seiner Planung zufrieden sind. Betroffen davon sind die Kleinkaliberrunden, die Rundenkämpfe mit der Großkaliberpistole, Freie Pistole wie auch Vorderlader Gewehr und Pistole.

Allzu gerne würde der Vorstand des Schützenbezirks Starkenburg die Vereinsvertreter beim Ehrungsabend 2021 in Gorxheimertal-Trösel begrüßen, der am 8. Mai (Samstag) stattfinden soll – sofern es die Umstände zulassen. wfe