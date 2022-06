Schülerin auf EM-Thron

Bensheim/Frankfurt. Nach zahlreichen Trainingslagern, Qualifikationsspielen und einem nervenaufreibenden Turnier stand für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der U 17-Juniorinnen der verdiente Europameister-Titel fest. Mittendrin im Jubel und Trubel der völlig aufgelösten DFB-Mädchen konnte Lina Altenburg den Triumph genießen. Die Bensheimerin und AKG-Schülerin war als zweite Torfrau zum Turnier angereist und hatte so ihren Anteil am großen Erfolg.

Bis zum Finale hatte das deutsche Team unter der Leitung von Cheftrainerin Friederike Kromp kein einziges Tor kassiert. Ein deutlicher Beweis für die Klasse der Verteidigungsreihe und der Torhüterinnen. Auch Lina behielt ihre „weiße Weste“, als sie nach erfolgreichen Spielen gegen Dänemark und Niederlande schließlich gegen Bosnien-Herzegowina in den Kasten durfte. Sie war ein ebenso starker Rückhalt für ihr Team wie Stammtorfrau Eve Boettche. Die Bensheimerin beurteilt den Erfolg als Mannschaftsleistung. „Ich denke gerade unser Teamgedanke hat dazu geführt, dass wir Europameisterinnen wurden.“

Sie verfolgt ihre Karriere sehr zielstrebig und mit hohem Aufwand. So gut wie täglich pendelt sie zwischen Bensheim und Frankfurt, wo sie bei ihrem langjährigen Lieblingsverein Eintracht ihre zweite Heimat gefunden hat. Ihr Vater Carsten, selbst noch aktiver Basketballer, meldete Lina bereits mit sechs Jahren bei der TSV Auerbach in den Jungen-Mannschaften an. Dort spielte sie sogar bis vor zwei Jahren mit Zweitspielrecht, als sie schon im Tor der Eintracht-Mädchen stand. Ihre Stärken, die Strafraumbeherrschung, das Spielverständnis und ihre Sprungkraft, lassen sie aktuell zu einer großen Hoffnung für das Bundesligateam der Eintracht werden.

Derzeit spielt Lina in der 2. Bundesliga für die Frankfurter Reserve. Zwischen Ende des Schultags und Beginn der Maßnahmen bei ihrem Verein stehen in der Regel zwischen 90 und 150 Minuten zur Verfügung. Diese Zeit muss sie diszipliniert für Hausaufgaben, Klausurvorbereitung und auch zur Erholung nutzen. Schließlich geht von dem Zeitbudget auch noch die Anreise nach Frankfurt ab. Wenn Lina abends um 21 Uhr mit dem Zug nach Hause kommt, sind die Energiereserven aufgebraucht.

Ein Wechsel auf eine Frankfurter Schule oder ein Internat kommt derzeit nur in Gedankenspielen vor. In Frankfurt wäre sie näher am Trainingsort, aber nicht so engmaschig betreut. Das Zusammenspiel mit dem AKG funktioniert gut, obwohl Lina und ihre Lehrer vor allem durch die Abwesenheit mit der Nationalmannschaft vor große Herausforderung gestellt werden. Im Schulalltag gibt es aber immer wieder Hürden zu überwinden, die sie bisher durch Ehrgeiz und mit der Unterstützung ihrer Elter sowie der Schulleitung geschafft hat. Die Vereinbarkeit von Spitzensport und Schule wird dann zur WM in Indien im Oktober, also mitten in der Abiturphase, auf die nächste Probe gestellt. red