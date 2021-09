Schönberg gelingt nur der Ausgleich

Bergstraße. Der SV Schönberg hatte im Heimspiel der Fußball-Kreisliga D gegen den TV Lampertheim II zwar in der ersten Minute eine Großchance durch Jawara, musste aber nach der 1:4-Niederlage die Überlegenheit des Gegners anerkennen. Letztlich reichte es nur zum zwischenzeitlichen 1:1 ebenfalls durch Jawara (19.). Torschützen zum verdienten TVL-Sieg waren Priebe (3) sowie Haas.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SV/BSC Mörlenbach II – SG Lautern 0:5. Schon zur Pause hätten die Gäste klar führen müssen, doch sie ließen klarste Chancen aus, nur Terziqi traf per Elfmeter (43.). SG-Torhüter Rothenhäuser musste in der ersten Halbzeit nur einmal eingreifen; seine größte Tat vollbrachte er, als er in der 73. Minute einen Elfmeter von Sapina parierte. Jung (57.), Marin (63., 68.) und Goitom Kessete (90.+7) sorgten für den klaren Sieg. kr